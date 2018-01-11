Неожиданная конкурентка. Телеведущая Опра Уинфри опередила Трампа в рейтинге кандидатов в президенты. Есть ли у нее шансы? И получат ли штаты после бизнес-мена и шоу-мена еще и журналистку в качестве главы государства? Разбирался Дмитрий Анопченко.

Эти слухи всполошили Америку - мол, поход во власть людей, далеких от политики, - не закончен. И в 2020 против Трампа может выставить свою кандидатуру знаменитая телеведущая - Опра Уинфри. "она действительно рассматривает возможность баллотироваться"- признались прессе ее друзья. Как претендент от демократов. Мол, после Хиллари женщина-кандидат уже никого не удивляет, а Опра в добавок еще и темнокожая.

Все это оставалось лишь новостями светской хроники, но не мира политики, пока свое слово не сказали социологи. Опрос авторитетного Rassmusen Reports показал, если бы выборы состоялись сегодня и в финал вышли Трамп и Уинфри, в этой паре 38% американцев выбрали бы действующего главу государства, 48% голосов было бы у телеведущей, а шестая часть жителей страны - ломала бы голову - кого из их них выбрать.

Трамп уже заявил - уверен, победив Клинтон, выиграл бы и у Опры Уинфри, только, мол, вряд ли она вступит в гонку. А пресса теперь рассуждает - рискнет Опра или не рискнет, делает намеки для саморекламы - или действительно поставит все на карту. Телеведущая ведь дама не бедная - ее состояние к трем миллиардам долларов приближается. Есть и свой телеканал, и журнал, и - популярность.

Опра в штатах невероятно узнаваема. Вот только быть известным в Америке еще не означает победить.

Этот же опрос показал - те, кто поддерживали Трампа год назад, до сих пор в нем так и не разочаровались. Среди опрошенных две трети республиканцев сказали социологам: уверены, Трампа переизберут. А вот демократы, наоборот, убеждены - он проиграет выборы или вообще уйдет из-за импичмента. И готовы голосовать за кого угодно, хоть за Опру - лишь бы власть в стране изменилась.