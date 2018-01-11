Скандал вокруг британских медиа. Гендиректора телекомпании ВВС вызывают на ковер в парламент. Ему придется объяснять - почему в корпорации мужчинам платят больше, чем женщинам. Тема стала резонансой после ухода редактора Китайского бюро ВВС Кэрри Грейси. Почему она решила покинуть этот престижный пост - в материале Светланы Чернецкой из Лондона.

Журналистка Кэрри Грейси проработала на ВВС более 30 лет. Она долгое время была ведущей утренних новостей. А в 50 лет решила рискнуть и поменять уютную студию в Лондоне на офис в коммунистическом Пекине. Проработав три года, Грейси узнала, что зарабатывает почти вдвое меньше мужчин, занимающих аналогичные должности.

Из четырех редакторов международных бюро, двое мужчин получали зарплату больше, чем две их коллеги. Грейси дала начальникам полгода, чтобы исправить ситуацию. Но когда в ВВС предложили просто немного увеличить ей жалование - поняла: корпорация не собирается решать вопрос неравенства глобально.

"Я очень разочарована ответом ВВС. Они продолжают говорить о разнице в зарплатах, когда мужчины и женщины занимают разные должности и поэтому их зарплаты отличаются, но я же заявляю о дискриминации, когда мужчины получают больше за точно такую же работу. Это незаконно", - говорит Кэрри Грейси, бывшая редактор китайского бюро ВВС.

Кэрри поддержали многие коллеги: обеих полов. Зрители тоже шлют письма в поддержку. Скандал тут же набрал обороты, прежде всего, потому что телерадиокорпорация живет на деньги британцев.

Каждый владелец телевизора в Великобритании обязан платить за лицензию. А получается, что вместо продуцирования новых шоу или более качественных программ, деньги уходят на неоправданно высокие зарплаты сотрудникам мужского пола.

В прошлом году в докладе ВВС признали, что платят больше мужчинам. И пообещали решить этот вопрос до 2020 года. Но Грейси уверяет - вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Гендиректора Ввс вызвали на ковер в парламент. Сама журналистка решила покинуть престижное место в Китае, но увольняться с канала не собирается. Намерена вернуться в эфир Лондонской студии и продолжать борьбу за равные и прозрачные зарплаты.