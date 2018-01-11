В Черновицкой области сегодня открывали новую школу. 10 лет в селе Йорданешты ждали этого события. Дети учились в аварийном здании. Весной прошлого года школа начала рушиться. В одном из классов потрескались стены, начала осыпаться штукатурка. И вот, наконец, долгострой сдали в эксплуатацию.

Трехэтажное здание рассчитано на 600 учеников. Классы оснащены новой мебелью и мультимедийной техникой. На строительство потратили 44.5 миллиона гривен - из государственного и местного бюджетов.

На открытие долгостроя приехали Министр образования Лилия Гриневич и Министр иностранных дел Павел Климкин. Прибыли и гости из Румынии - ведь школа в Йорданештах - румыноязычная. Чиновники также обсудили скандальный Закон "об образовании".

Представители Румынии настаивают на том, что статья 7 документа - в которой, якобы, ущемляются права нацменьшинств - должна быть пересмотрена. В свою очередь, Министр образования заверила: вносить изменения в Закон не планируют. Учиться дети, как и прежде, будут на румынском. Увеличится только количество уроков украинского языка. И то, постепенно.

"Мы обговорили с господином министром выводы Венецианской комиссии и договорились закрыть этот вопрос. И, как результат, принять специальный документ - о гарантии прав нацменьшинст", - говорит Теодор Мелешкану, министр иностранных дел Румынии.

"Ряд предметів, наприклад, історія України, основи держави і права - за визначенням мають викладатися українською. Ніхто за визначенням не хоче зробити румунську громаду менш румунською і українізованою, оскільки це наш фундаментальний інтерес - на шляху в Європі - мати ситуацію, коли всі наші громадяни можуть реалізувати себе", - говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.