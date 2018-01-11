Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан уходит в отставку. Из-за громкого скандала с полицейским-педофилом. Эту информацию уже подтвердил премьер-министр Румынии Михай Тудосе. Ранее сотрудник дорожной полиции страны Еуджен Стан был арестован на 29 дней по обвинению в педофилии.

Оказалось, что он приставал к детям пяти и девяти лет в лифте одной из многоэтажек Бухареста. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сам полицейский признал свою вину. Сейчас расследованием резонансного дела занимается Генпрокуратура Румынии.