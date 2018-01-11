В Париже мужчины с топорами ограбили отель [ Редактировать ]
Ограбление в центре Парижа - группа мужчин с топорами ворвались в пятизвездочный отель и вынесли из галереи гостиницы ювелирные изделия на сумму 4 миллиона евро. Полиции удалось задержать троих из пяти преступников. Продолжит Елена Абрамович.
Это был совсем не поздний вечер - час пик. Исторический район Парижа, роскошный отель на берегу Сен, по соседству с Министерством юстиции Франции. В лобби ворвались пятеро молодых мужчин с топорами. Дженнифер - гостья гостиницы - в тот момент пила в баре коктейль.
"Нам сказали не оборачиваться, но я повернулась - и увидела мужчин в балаклавах и с оружием. Я четко поняла, что нужно убираться отсюда. Пробралась к задней комнате бара и убежала. Я бежала и бежала", - говорит Дженифер, посетительница отеля.
Нападавшие стали бить витрины и забирать ювелирные изделия, драгоценные камни и часы. Полиция примчалась вовремя - успели задержать троих грабителей. Всем - около 20 лет, ранее уже судимы за ограбления. Еще двое - скрылись с добычей. Сотрудник соседнего отеля рассказал - во время операции задержания люди в панике прятались, кто где мог.
"Около семи или полседьмого мы услышали шум на улице, необычно много шума. Мы пытались выглянуть и понять, что происходит, но прохожие советовали нам спрятаться в здании, многие искали убежища у нас".
На утро парижская полиция сообщила - часть награбленного удалось найти. Один из преступников уронил сумку с драгоценностями и топорами, когда убегая на мотоцикле сбил пешехода. Человек получил незначительные травмы.
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