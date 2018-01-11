Кроссовки - вместо проездного. "Секретные материалы" без агента Скалли. И возвращение "Черной вдовы". Об этом и не только - смотрите в нашем обзоре.

В Берлине появятся "кроссовки-проездные". Специальные чипы будут вшиты прямо в "язычки" обуви. Любой, купивший эксклюзивную модель, получит возможность безлимитного пользования - в течение года - столичным транспортом: трамваями, метро, автобусом и речными судами.

Лимитированая серия кроссовок по цвету будет под стать расцветке общественного транспорта Берлина. Первые 500 пар поступят в продажу уже 16го января. Стоимость уникальной обуви - 180 евро.

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С помощью соцсетей в Таиланде удалось арестовать японского мафиози, который находился в розыске 15 лет. 74-летнего Сигехару Сираи, который в прошлом был членом банды якудза "Ямагути-Гуми", обвиняют в убийстве главаря другой банды.

Убийцу удалось найти благодаря татуировкам, фото с которыми случайно попало в интернет и в одном только Фейсбуке сразу же набрало 14 тысяч перепостов. Что в конечном итоге привлекло внимание японского бюро Интерпола.

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В Саудовской Аравии женщинам разрешат ходить на футбол. Соответствующий закон вступит в силу 12 января. "Поболеть" на стадионах саудитки смогут уже в ближайшую неделю - в стране пройдут сразу три матча, приуроченных к началу действия закона.

Для болельщиц на стадионе отведут специальные сектора. Кроме того, в новом году женщины Саудовской Аравии получат право управлять грузовиками и мотоциклами.

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На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь. Власти отменили запрет, действовавший в стране более 60 лет. Поводом послужило то, что в последние несколько лет количество женщин, употреблявших алкоголь нелегально, резко увеличилось.

Власти решили: скрывать проблему не имеет смысла. Кроме того, представительницам слабого пола Шри-Ланки разрешат работать в местах, где продается алкоголь.

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Фокс Малдер и Дана Скалли больше не будут работать в паре. Джиллиан Андерсон покидает сериал "Секретные материалы".

"Мне пора повесить шляпу Скалли на гвоздь" - заявила актриса репортерам, дескать, она не хочет зацикливаться на одной роли. Продолжится ли известный сериал без агента Скалли, или актрису заменят другим агентом - пока неизвестно.

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Скарлетт Йоханссон снова сыграет "Черную вдову". Кинокомпания Marvel собирается снять отдельный фильм о русской шпионке Наташе Романове, прозванной "Черной вдовой". Представители студии уже встретились со сценаристами, а также обсудили детали будущего сценария с самой Йоханссон.

Впервые актриса сыграла "Черную вдову" в блокбастере "Железный человек 2" с Робертом Дауни-младшим в 2010 году.