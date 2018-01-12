Новогодние праздники оставили после себя несколько лишних килограммов, тусклую и обезвоженный кожу, а также совершенно сбитый режим дня. Диетологи рассказали изданию 24tv.ua, как вернуть себе прежнюю форму.

Не дублируйте собственный стресс

Диетологи утверждают, что после новогодних праздников не нужно сразу устраивать разгрузочный день. Наиболее правильным решением будет просто вернуться к своему привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания.

Идеальный вариант после праздников - 4-разовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов. Ужинать следует не позже чем за 2 часа до сна.

Разгрузочный день, конечно, можно устроить. Но только через 4-5 дней и лучше на выходных. Только не выбирайте такой разгрузочный день, где придется голодать! Лучшие варианты - это нежирный творог, гречка и белое мясо.

Ложитесь спать вовремя

Во время праздников вы часто могли ложиться спать под утро и еще после выпитого алкоголя. В течение дня вы неизбежно чувствовали себя усталым. К тому же, некачественный сон также сказывается на фигуре не лучшим образом.

Когда мы спим, организм вырабатывает гормон картизол, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна. Ложитесь ежедневно не позже 22:30 и спите по 7-8 часов.

Восстановите водный баланс

В день необходимо выпивать 1,5-2 литра жидкости - это уже далеко ни для кого не новость. 50% из нее должна составлять чистая негазированная вода, а остальные 50% - неконцентрированные чаи и отвары, например, с шиповника, или ромашка. С их помощью можно устроить легкую детоксикацию организма.

Больше двигайтесь

Набор веса в период новогодних праздников на практике составляет около 3-4 килограммов. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была прогулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После работы немного прогуляйтесь, сходите с друзьями на каток.

И если вы себе в новогоднюю ночь в очередной раз желаете похудеть, то приобрести абонемент в зал - тоже будет нелишне. Но результаты будут только тогда, когда вы начнете ходить на регулярные тренировки.

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