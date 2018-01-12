В пятницу, 12 января, в Киеве будет ограничено движение на трех мостах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение транспорта на Южном, Московском и мосту через р. Десенка частично ограничат из-за ремонта.

Ограничение будет действовать:

с 11:00 до 17:00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе;

с 11:00 до 15:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к Троещине;

с 15:00 до 19:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. Петровка.

Напомним, в Киеве переименуют мост и несколько улиц.