12 января в Киеве ограничат движение транспорта по трем мостам [ Редактировать ]
В пятницу, 12 января, в Киеве будет ограничено движение на трех мостах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение транспорта на Южном, Московском и мосту через р. Десенка частично ограничат из-за ремонта.
Ограничение будет действовать:
- с 11:00 до 17:00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 11:00 до 15:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к Троещине;
- с 15:00 до 19:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. Петровка.
Напомним, в Киеве переименуют мост и несколько улиц.
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