Роженица выпала из окна роддома [ Редактировать ]
Шокирующее происшествие произошло накануне в Омске: из окна второго этажа городского роддома № 2 выпала 20-летняя роженица.
Обстоятельства инцидента в данный момент уточняются, однако доподлинно известно, что и с девушкой, и ее младенцем все в порядке: силу удара смягчил сугроб, куда и приземлилась пострадавшая.
Cам ребенок появился на свет уже после падения.
Напомним, женщина родила в туалете и выбросила младенца в яму.
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