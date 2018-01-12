Шокирующее происшествие произошло накануне в Омске: из окна второго этажа городского роддома № 2 выпала 20-летняя роженица.

Обстоятельства инцидента в данный момент уточняются, однако доподлинно известно, что и с девушкой, и ее младенцем все в порядке: силу удара смягчил сугроб, куда и приземлилась пострадавшая.

Cам ребенок появился на свет уже после падения.

Напомним, женщина родила в туалете и выбросила младенца в яму.