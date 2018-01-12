В Испании самолет совершил аварийную посадку (видео) [ Редактировать ]
Самолет авиакомпании Ryanair сделал аварийную посадку в испанском Сантандере из-за двух пьяных пассажиров на борту, которые вели себя крайне агрессивно. Об этом сообщает издание El Pais.
Самолет следовал из Дублина в город Аликанте. После того, как самолет совершил вынужденную посадку, силовики вывели двух дебоширов, а лайнер продолжил следовать маршруту.
Напомним, что в Австралии самолет с людьми упал в реку.
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