Самолет авиакомпании Ryanair сделал аварийную посадку в испанском Сантандере из-за двух пьяных пассажиров на борту, которые вели себя крайне агрессивно. Об этом сообщает издание El Pais.

Самолет следовал из Дублина в город Аликанте. После того, как самолет совершил вынужденную посадку, силовики вывели двух дебоширов, а лайнер продолжил следовать маршруту.

Напомним, что в Австралии самолет с людьми упал в реку.