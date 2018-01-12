Украинский продюсер и рэпер Потап сменил имидж - он отрастил усы. Фото нового образа Потап обнародовал в своем Instagram.

Подписчики музыканта по-разному отреагировали на его новый имидж - его сравнили с актером Михаилом Боярским, певцом Максом Барских и, наконец, с сутенером. Некоторые просто посоветовали Потапу сбрить усы.

После прекращения деятельности дуэта с Настей Каменских – "Потап и Настя" - рэпер под именем ПТП записал рэп-композицию "Малибу" вместе с Позитивом (ПЗТ), участником дуэта "Время и стекло".

Напомним, что дочь Потапа удивила откровенными фото.