Потап кардинально изменил имидж (фото) [ Редактировать ]
Украинский продюсер и рэпер Потап сменил имидж - он отрастил усы. Фото нового образа Потап обнародовал в своем Instagram.
Подписчики музыканта по-разному отреагировали на его новый имидж - его сравнили с актером Михаилом Боярским, певцом Максом Барских и, наконец, с сутенером. Некоторые просто посоветовали Потапу сбрить усы.
What they do? Mustache #mustache
Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)
После прекращения деятельности дуэта с Настей Каменских – "Потап и Настя" - рэпер под именем ПТП записал рэп-композицию "Малибу" вместе с Позитивом (ПЗТ), участником дуэта "Время и стекло".
Напомним, что дочь Потапа удивила откровенными фото.
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