Приближается удивительный праздник, который носит название Старый Новый год.

Старый Новый год является праздником, который отмечается неофициально. Он появился в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского - "старого стиля" и григорианского - "нового стиля".

Хоть этот праздник и неофициальный, - это хороший повод встретиться с родными и близкими и провести время вместе. А мы собрали для вас ряд мероприятий, которые пройдут в Киеве 13 и 14 января.

Вечеринка-маскарад

Ежегодный маскарад с дискотекой. Играть будут ZIP и Рикардо Виллалобос.

Когда: 13 января, начало в 23:55

Где: Closer

Последние праздничные концерты на Софийской площади

13 января 17:00-18:00 Щедрування та KoloYolo, 18:00-18:35 АССА, 19:15-20:00 Brunettes Shoot Blondes, 20:00-21:00 The Doox, до 22:00 DJ.

14 января 18:00-21:00 Государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины, Naosleep с оркестром (время будет известно позже).

Когда: 13 и 14 января

Где: Софийская площадь

Вход свободный

Балет "Щелкунчик"

Это одна из самых знаменитых постановок "Киев Модерн-Балета" от Раду Поклитару. Балет поражает невиданной роскошью костюмов и декораций артистизмом труппы, режиссерскими новациями.

Когда: 13 января, начало в 19:00

Где: МЦКИ

Почем: 200-750 гривен

Детское шоу "Алиса в зазеркалье на льду"

Незабываемое театральное представление для взрослых и детей, которое напомнит вам о том, как прекрасно уметь фантазировать, мечтать и никогда не забывать о детстве. В спектакле примут участие профессиональные фигуристы, исполняющие сложные элементы фигурного катания и циркового искусства.

Постановщиком яркого шоу по мотивам любимой сказки Льюиса Кэролла выступил продюсерский центр "ICE VISION", которые реализовали 500 выступлений на льду в СНГ, Европе и Азии. Вы и ваши дети полностью перенесетесь в самую гущу событий, происходящих в волшебной стране Алисы, а музыка известного композитора Алексея Галинского дополнит картинку.

Когда: 12-13 января

Где: "Дворец Спорт"

Спектакль "Гулянка у Маланки"

К одинокой вдове Маланке (в третьем поколении киевлянки), ежегодно с 13 на 14 января приходит дух ее мужа Василия Васильевича. Вот и в этом году она его ждет, но жуткое предчувствие беспокоит ее душу. Сначала тишину нарушает стая колядников-дебоширов, потом приходит соседка Солоха, а также депутат облсовета. Вереница гостей не заканчивается, и в гостях у Маланки появляются актеры из разных театров, музыканты, певцы, и каждый со своей программой, и каждый соревнуется, у кого колядка лучше, и у кого кутья вкуснее.

Когда: 13 января, начало в 20:00

Где: Сцена 6, улица Васильковская,1

Почем: 100-200 гривен

Шоу "Опера на льду"

13 января 2018 года во Дворце Спорта состоится новогоднее шоу "Опера на льду" с участием звезд фигурного катания. Мы решили рассказать почему стоит пойти на ледовое шоу.

В постановке примет участие олимпийский чемпион Европы и мира - Бриан Жубер. Танцевальные номера и сложнейшие элементы спортивного катания исполнят и украинские фигуристы. Аккомпанировать шоу будет оркестр "НАОНИ". Планируются попурри мировых музыкальных шедевров: "Щелкунчик" Чайковского, "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Кармен" Бизе, "Ария царицы ночи" из оперы "Волшебная флейта" Моцарта и другие.

Когда: 13 января

Где: "Дворец Спорт"

Стоимость: 400-750 грн

Поэтическая аллюзия "Серебряный вечер"

Декаданс и немного мистики ждут зрителей в "Театре раскольников", который приглашает киевлян 13 января на "Серебряный вечер". Будут стихи и особая атмосфера конца 19 века.

Когда: 13 января, начало в 17:00

Где: улица Красноткацкая, 27А

Почем: плата на ваше усмотрение

Культурный маршрут по Подолу: Koza Podil

KOZA - это праздничный альтернативный маршрут по культурным инициативам Подола: Port creative hub, Izone и Изоляция, Bursa gallery, Dymchuk gallery, Ya Gallery. И это не только серия культурных событий, но и квест. Первые три человека, которые пройдут весь маршрут и побывают на всех 5 локациях, получат эксклюзивные призы от подольских галерей. С программой маршрута можно ознакомиться здесь.

Когда: 13 января, начало в 12:00

Где: Подол

Почем: все мероприятия, кроме вечеринки бесплатные (ее цена 100 гривен, а если в костюме козы, то 50 гривен)

Столичный рождественский фестиваль

Праздничный концерт, контактный зоопарк, развлечения и подарки для детей, самый длинный рождественский хоровод, полевая кухня, фотозоны.

Когда: 13 января, начало в 12:00

Где: Почтовая площадь

Ночь кино с Гарри Поттером

Столичных киноманов ждет самая волшебная история про настоящую дружбу, смелость и магию. В программе: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Когда: 13 января, начало в 23:00

Где: Циферблат

Почем: 130 гривен

Stand Up

Личные переживания комиков, смешные жизненные ситуации и просто интеллигентное чувство юмора - таким обещают сделать концерт организаторы. На сцену выйдут Андрей Колмачевский, Максим Коновал, Бекир Мамедиев, Николай Зырянов, Павел Евчук.

Когда: 13 января, начало в 19:00

Где: Freedom

Почем: 200-450 гривен

Фестиваль акапельной музыки Vocal Zone

Шесть великолепных мужских голосов - теноры Владимир Сухин, Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Сергей Харченко, баритон Вячеслав Рубель и бас Рубен Толмачев, исполнят а-капелла знаменитые рождественские хиты из разных уголков земли в своих фирменных аранжировках.