Известная певица Даша Астафьева опубликовала свое фото с малышом, который провожает маму в теплые края.

Фото со своим псом Чичей певица опубликовала в Instagram.

Пока еще певица не сообщает, где именно будет проходить ее отпуск.

Напомним, Даше Астафьевой сделали предложение руки и сердца.