Даша Астафьева показала своего малыша (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Даша Астафьева опубликовала свое фото с малышом, который провожает маму в теплые края.
Фото со своим псом Чичей певица опубликовала в Instagram.
Провожает маму в тёплые края) Мама красивая, благодаря @soho_chic_ 💖 Спасибо большое за подарки!
Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)
Пока еще певица не сообщает, где именно будет проходить ее отпуск.
Напомним, Даше Астафьевой сделали предложение руки и сердца.
по теме
Потап кардинально изменил имидж (фото)
Украинский продюсер и рэпер Потап сменил имидж.
Дочь Потапа удивила откровенными фото
Приемная дочь Потапа, 20-летняя Наталья Горовая, публикует в сети эротические фотографии.
Черный бант и очки: Пугачева удивила кокетливым образом
68-летняя Алла Пугачева и 41-летний Максим Галкин побывали на рождественском представлении "Щелкунчик".
В сеть попал редкий снимок 6-летней Тины Кароль
Знаменитости часто делятся своими новыми фотографиями, рассказывая поклонникам почти все - о работе, тренировках, концертах, досуге и семье.
Солистка из "НеАнгелов" поделилась откровенными снимками в купальнике
Солистка из группы "Не Ангелы" Слава Каминская радует фанатов своими формами.