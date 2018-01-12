12 января 2018 года, в Украине вступил в силу новый перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступлений.

Соответствующие нормы закона № 2227-VIII о противодействии домашнему насилию и насилию в отношении женщин накануне были опубликованы в "Голосе Украины".

С 12 января в Украине преступления совершенные на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка имеют отягчающие обстоятельства. К таковым относятся преступления против лиц с особыми потребностями, страдающих психическими расстройствами или с недостатками умственного развития.

Напомним, Порошенко подписал закон против домашнего насилия.