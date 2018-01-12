В Украине вступил в силу закон о домашнем насилии [ Редактировать ]
12 января 2018 года, в Украине вступил в силу новый перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступлений.
Соответствующие нормы закона № 2227-VIII о противодействии домашнему насилию и насилию в отношении женщин накануне были опубликованы в "Голосе Украины".
С 12 января в Украине преступления совершенные на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка имеют отягчающие обстоятельства. К таковым относятся преступления против лиц с особыми потребностями, страдающих психическими расстройствами или с недостатками умственного развития.
Напомним, Порошенко подписал закон против домашнего насилия.
по теме
"Антисемиты, на выход!": из Германии депортируют мигрантов-националистов
Немецкие политики разработали поправки к закону, который регулирует пребывание иностранцев в Германии. Они предлагают высылать из страны мигрантов, разжигающих ненависть на национальной почве.
Закон против домашнего насилия: что нужно знать
Верховная Рада Украины приняла закон против домашнего насилия.
Порошенко подписал закон против домашнего насилия
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".
Налог на пересылку товаров из-за границы отстрочили на год
Налог на пересылку товаров из-за границы отстрочили на год. Три посылки на общую сумму 150 евро, полученные в течение месяца, налогом облагаться не будут.
В Украине стало проще вести бизнес: указ президента
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг».