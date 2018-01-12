36-летний Ли Каин из Великобритании погиб после того, как в него врезалась 18-летняя водитель Кейти Фостер. Как выяснилось, девушка переписывалась за рулем и потеряла контроль над автомобилем. Об этом сообщает Mirror.

Кейти Фостер отправила отцу сообщение за полминуты до того, как врезалась в автомобиль Ли Каина, и получила ответ непосредственно перед столкновением. Свидетели аварии, среди которых был ветеринарный врач, пытались помочь мужчине, но тщетно - он скончался на месте происшествия. Отметим, что жертвой девушки стал не только Ли - мужчина должен был отдать свою почку младшему брату Брэдли, который теперь лишился подходящего донора.

В суде Кейти Фостер полностью признала свою вину. Она заплакала, когда мать Ли Каина рассказала, что каждый день посещает могилу сына. Судья Кристофер Принс отметила, что использование телефона за рулем является отягчающим обстоятельством и главной причиной трагического инцидента. В результате Кейти была приговорена к семи месяцам тюремного заключения.

Напомним, что мужчина в день свадьбы убил невесту и десять ее подружек.