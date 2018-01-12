Цена криптовалюты биткоин перешла к росту после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране.





Цена биткоина на 10.06 составила 13 878 долларов, что на 0,93% больше, чем днём ранее.

Напомним, курс криптовалюты резко обвалился.