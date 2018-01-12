Свежее обновление iOS тормозит работу iPhone 6 [ Редактировать ]
Обнаруженная 2 января уязвимость Spectre заставила разработчиков смартфонов, планшетов и компьютеров в срочном порядке выпускать обновление для устранения дыры в безопасности.
Apple признала уязвимость iPhone, и выпустила срочный патч (hotfix) для iPad и iPhone. Обновление iOS 11.2.2 исправляет уязвимость Spectre, а также закрывает прочие бреши в системе безопасности Safari и WebKit, но никаких дополнительных опций не добавляет.
Однако обновление принесло с собой существенный недостаток в работу iPhone. Как утверждает автор блога Melv1n.com, iOS 11.2.2 очень сильно ударило по производительности iPhone 6, который стал работать вдвое медленнее - падение производительности составляет от 30% до 50%.
Тестирование проводилось в специальных программах, измеряющих скорость работы системы, так называемых бенчмарках.
На графике видно, как до обновления iPhone 6 набирал 2665 баллов в многопоточном тестировании и 1616 баллов в однопоточном. А после обновления эти показатели опустились до значений 1561 и 924 балла соответственно.
Более того, в тесте Ray Tracing, расхождение результатов составили целых 50%, а в тестах HTML5 - до 56%.
Несмотря на снижение производительности, Apple настоятельно рекомендует воспользоваться патчем, чтобы обезопасить свое устройство от потери личных данных.
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