Обнаруженная 2 января уязвимость Spectre заставила разработчиков смартфонов, планшетов и компьютеров в срочном порядке выпускать обновление для устранения дыры в безопасности.

Apple признала уязвимость iPhone, и выпустила срочный патч (hotfix) для iPad и iPhone. Обновление iOS 11.2.2 исправляет уязвимость Spectre, а также закрывает прочие бреши в системе безопасности Safari и WebKit, но никаких дополнительных опций не добавляет.

Однако обновление принесло с собой существенный недостаток в работу iPhone. Как утверждает автор блога Melv1n.com, iOS 11.2.2 очень сильно ударило по производительности iPhone 6, который стал работать вдвое медленнее - падение производительности составляет от 30% до 50%.

Тестирование проводилось в специальных программах, измеряющих скорость работы системы, так называемых бенчмарках.

На графике видно, как до обновления iPhone 6 набирал 2665 баллов в многопоточном тестировании и 1616 баллов в однопоточном. А после обновления эти показатели опустились до значений 1561 и 924 балла соответственно.

Более того, в тесте Ray Tracing, расхождение результатов составили целых 50%, а в тестах HTML5 - до 56%.

Несмотря на снижение производительности, Apple настоятельно рекомендует воспользоваться патчем, чтобы обезопасить свое устройство от потери личных данных.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Apple внезапно разрешила устанавливать старые iOS.