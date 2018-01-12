Украина открывает за рубежом 10 визовых центров [ Редактировать ]
15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
"Реализация этого нового для Украины проекта стала возможной благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании VF Worldwide Holdings Ltd. с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашего государства", - говорится в сообщении.
Визовые центры открываются в Анголе (г. Луанда), Египте (г. Каир), Индии (г. Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г. Бейрут), Марокко (г. Рабат), Нигерии (г. Абуджа), Тунисе (г. Тунис) и функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.
Напомним, Великобритания отказалась от безвиза с Украиной.
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