15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"Реализация этого нового для Украины проекта стала возможной благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании VF Worldwide Holdings Ltd. с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашего государства", - говорится в сообщении.

Визовые центры открываются в Анголе (г. Луанда), Египте (г. Каир), Индии (г. Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г. Бейрут), Марокко (г. Рабат), Нигерии (г. Абуджа), Тунисе (г. Тунис) и функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Напомним, Великобритания отказалась от безвиза с Украиной.