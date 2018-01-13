День Мелании: что нельзя делать 13 января [ Редактировать ]
В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Однако в западных областях щедрый вечер отмечают в ночь с 18 на 19 января.
Считается, что празднование происходит еще от языческих обычаев, одновременно по христианскому календарю - это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).
По украинским традициям, оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.
В западных регионах Украины, щедрым (Вторым Святым вечером) называют вечер 18 января перед Крещением.
Что нельзя делать на Щедрый вечер:
- В древности украинцы считали, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты, ведь это принесет слезы на весь год.
- А еще в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год вы будете должником.
- Нельзя на Щедрый вечер ссориться
- Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен войти мужчина, поэтому засевать ходят только парни.
- Также украинцы считали, что праздник не стоит встречать в темной одежде.
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