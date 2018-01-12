В США выпустят автомобиль без педалей и руля [ Редактировать ]
Концерн General Motors собирается выпустить в следующем году прототип автомобиля без руля и педалей. Машина будет полностью самоуправляемой, человек не сможет вмешиваться в ее работу, сообщает Bloomberg Technology.
Автомобиль не будет иметь рулевой колонки и педалей, что сделает невозможным управлять им с водительского сиденья. Первый бескомпромиссный самоуправляемый автомобиль будет реагировать только на команды компьютера-автопилота.
"В этом авто мы соединим четыре поколения автономных транспортных средств", - заявил президент GM Дэниел Амманн. По его словам, на выпуск концепта компании нужно примерно 18 месяцев.
На данный момент несколько компаний и стартапов по всему миру (Uber, Waymo, Tesla, "Яндекс") тестируют технологию самоуправляемого авто. Однако для большей безопасности каждый концепт подразумевает водителя-пилота за рулем, который может контролировать работу систем.
Напомним, в Британии намерены вывести беспилотные автомобили на дороги страны до 2021 года.
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