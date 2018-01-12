Автомобиль не будет иметь рулевой колонки и педалей

Концерн General Motors собирается выпустить в следующем году прототип автомобиля без руля и педалей. Машина будет полностью самоуправляемой, человек не сможет вмешиваться в ее работу, сообщает Bloomberg Technology.

Автомобиль не будет иметь рулевой колонки и педалей, что сделает невозможным управлять им с водительского сиденья. Первый бескомпромиссный самоуправляемый автомобиль будет реагировать только на команды компьютера-автопилота.

"В этом авто мы соединим четыре поколения автономных транспортных средств", - заявил президент GM Дэниел Амманн. По его словам, на выпуск концепта компании нужно примерно 18 месяцев.

На данный момент несколько компаний и стартапов по всему миру (Uber, Waymo, Tesla, "Яндекс") тестируют технологию самоуправляемого авто. Однако для большей безопасности каждый концепт подразумевает водителя-пилота за рулем, который может контролировать работу систем.

Напомним, в Британии намерены вывести беспилотные автомобили на дороги страны до 2021 года.