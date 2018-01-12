Свинья заступилась перед мясником за собрата и победила (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео необычного инцидента со свиньей в Китае. Животное отбило своего собрата у мясника, который намеревался его зарезать. Дальнейшая судьба спасенной свиньи не известна, сообщает Daily Mail.
На видео видно, как лежащую на небольшой скамье свинью приготовились резать двое мужчин. Однако неожиданно на них набросилось другое животное, которое толкнуло мясников и защитило собрата.
Напомним, под Киевом очевидцы засняли "схватку" мужчины и свиньи на крыше фуры.
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