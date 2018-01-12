Громкий скандал разгорелся в Соединенных Штатах. Во время встречи с конгрессменами в Белом Доме президент Дональд Трамп якобы заявил о том, что США не нужны мигранты из "вонючих дыр". Так он охарактеризовал Гаити, Сальвадор и страны Африки.

Слова Трампа немедленно процитировали все мировые СМИ. В ООН предполагаемое высказывание президента США назвали шокирующим, позорным и расистским. Ботсвана даже вызвала американского посла - для получения объяснений.

Тем временем сам Трамп утверждает, что не произносил приписанное ему грубое выражение, когда критиковал иммиграционную систему США. При этом он признал, что его речь действительно была жесткой.