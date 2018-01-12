Трамп взбудоражил мировое сообщество скандальным заявлением [ Редактировать ]
Громкий скандал разгорелся в Соединенных Штатах. Во время встречи с конгрессменами в Белом Доме президент Дональд Трамп якобы заявил о том, что США не нужны мигранты из "вонючих дыр". Так он охарактеризовал Гаити, Сальвадор и страны Африки.
Слова Трампа немедленно процитировали все мировые СМИ. В ООН предполагаемое высказывание президента США назвали шокирующим, позорным и расистским. Ботсвана даже вызвала американского посла - для получения объяснений.
Тем временем сам Трамп утверждает, что не произносил приписанное ему грубое выражение, когда критиковал иммиграционную систему США. При этом он признал, что его речь действительно была жесткой.
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