Фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо стал лучшей картиной 2017-го года по версии академии кинокритиков США. Фэнтезийная мелодрама повествует об отношениях девушки-уборщицы и запертого в секретной лаборатории гуманоида-амфибии. Лента также завоевала награды в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучшая работа художников-постановщиков" и "Лучший саундтрек" - таким образом, получив 4 статуэтки из 14-ти возможных.

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Спортивная одежда, максимализм и многослойность - таковы тренды 2018 года, согласно рейтингу фешн-издания "Хайпбай". На первой строчке - спортивная одежда. Кроссовки разнообразных форм и расцветок до сих пор не теряют своей актуальности. А спортивные костюмы - к примеру, из линейки "Пума Фенти" от Рианны, или "Йизи" от Кани Веста - по-прежнему найдут свое место в гардеробах модников. Также в новом году в тренде многослойность и яркие цвета. Особенно популярными будут завышенные джинсы и одежда over-size.

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В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин. Посмотреть экспозицию в городе Джидда приехали сотни автолюбительниц. Клиентки садились за руль, осматривали салоны экспертным взглядом и фотографировались на фоне новинок. Такие мероприятия для них почти экзотика - ведь водить авто жительницам королевства разрешили всего несколько месяцев назад. Управляют выставкой тоже - исключительно представительницы слабого пола.

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Преданный и даже немного навязчивый. Китайская компания "Найнти Фан" изобрела умный чемодан, который словно щенок - повсюду следует за своим хозяином. Об этом говорит и его название - "Паппи 1" - щенок по-английски. Передвижение своего владельца сумка отслеживает при помощи датчиков, которые человек держит при себе - в карманах одежды или ручной клади. Помимо прочего, чемодан оснащен системой GPS. Благодаря новинке людям не придется таскать за собой тяжелые чемоданы. Стоимость сумки нового поколения - пока что неизвестна.

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Корейская культура и местный алфавит - хангыль - легли в основу дизайна медалей Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Их презентация прошла в Сеуле. На лицевой части медали - изображены динамические линии, символизирующие историю Олимпийских игр. На оборотной - спортивная дисциплина, в которой завоевана награда, и эмблема Олимпиады-2018. Виртуальную версию наград презентовали еще осенью прошлого года, тогда как сегодня - продемонстрировали уже отчеканенные медали.