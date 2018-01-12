В Кировоградской области пожарные вторые сутки пытаются потушить городскую свалку.

Возгорание мусора на свалке в городе Александрия произошло еще вчера. Тлело более 500 квадратных метров территории. Смогом накрыло два микрорайона. Пожарные сегодня весь день пытаются справиться с огнем. А в мэрии Александрии - на экстренное заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники обязали частное предприятие, которое арендует полигон, организовать круглосуточное дежурство на свалке и регулярно докладывать о ситуации.