В Кировоградской области вторые сутки горит свалка [ Редактировать ]
В Кировоградской области пожарные вторые сутки пытаются потушить городскую свалку.
Возгорание мусора на свалке в городе Александрия произошло еще вчера. Тлело более 500 квадратных метров территории. Смогом накрыло два микрорайона. Пожарные сегодня весь день пытаются справиться с огнем. А в мэрии Александрии - на экстренное заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники обязали частное предприятие, которое арендует полигон, организовать круглосуточное дежурство на свалке и регулярно докладывать о ситуации.
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