Нашли убитой. Под Черкассами полицейские обнаружили тело пропавшей 4 дня назад Ирины Чупрыны. Женщина работала таксистом и в ночь на 8 января - бесследно исчезла.

Родственники знали, что Ирина в 4 утра взяла пассажиров до города Смела. После чего - с ней прервалась связь.

Автомобиль таксистки нашли в пригороде Черкасс уже на следующий день после исчезновения женщины. А ее тело с ножевыми ранениями обнаружили только сегодня - в лесопосадке, в 18-ти километрах от областного центра. Сегодня же задержали и возможных убийц Ирины - это 20-летние парень и девушка.

Полиция открыла 2 уголовных производства - по статьям убийство и незаконное завладение транспортным средством.

Правда, родственникам Ирины до сих не предоставили никакой исчерпывающей информации об обстоятельствах ее смерти.

"Нас досі не повідомили. Я так розумію, що усю вичерпну інформація мені доведеться шукати з інтернету і мабуть судове слідство і все інше я буду шукати в інтернеті - судячи з того, як хочуть з нами спілкуватись", - сообщил Денис Головатюк, брат Ирины.

"Про причину смерті і який характер тілесних ушкоджень, ми на сьогоднішній день розуміємо їх, але ми можемо говорити про них. Тільки після заключення судово-медичної експертизи", - заявил Валентин Кожуховский, заместитель начальника ГУНП в Черкасской области.