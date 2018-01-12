Закон о смертной казни расколол израильский Парламент [ Редактировать ]
В Израиле продолжаются споры вокруг закона о смертной казни, который принят парламентом в предварительном чтении. У нового закона нашлись как и противники, так и сторонники. Их аргументы выслушал наш корреспондент - Сергей Ауслендер.
Это израильская тюрьма, где отбывают срок палестинские террористы. Среди них и молодой араб, который полгода назад вырезал в поселении Халамиш целую семью. Именно этот случай послужил толчком для принятия закона о смертной казни, который прошел предварительное чтение в кнессете.
"Смертная казнь - это и наказание, и фактор сдерживания. Пока подавляющее большинство в Кабинете Министров и юридический советник правительства возражают против изменения политики в отношении смертной казни для террористов, единственным способом добиться смертной казни является законодательство", - заявляет Авигдор Либерман, министр обороны Израиля.
Мало какой законопроект вызывал такие яростные споры и чуть не довел до драки в парламенте. Правящее большинство победило с очень маленьким перевесом: 52 голоса - "За", 49 - "Против". Сторонники закона считают: а чем ликвидация террористов, которую проводят военные, отличается от смертной казни? Тем, что это делается без суда и следствия. По закону все будет иначе - защита, обвинение, предварительное расследование. Кстати, израильское законодательство предусматривает смертную казнь. Только эта мера практически не используется.
Первый раз смертную казнь в Израиле провели в 1948 году. По приговору военно-полевого суда был расстрелян армейский офицер Меир Тувинский, обвиненный в государственной измене. Позже выяснилось, что он был невиновен. В 1962 году в Аргентине Моссад похитил Адольфа Эйхмана - нацистского преступника, одного из организаторов Холокоста. Его привезли в Израиль и повесили по приговору суда. Больше к Высшей мере наказания здесь не прибегали.
Противники нового закона, а среди них немало юристов, говорят прежде всего о возможности судебной ошибки. Дело Тувинского - яркий тому пример. К тому же - смертная казнь не останавливает преступников, тем более террористов. В тех же Соединенных Штатах, где существует смертная казнь - уровень преступности высокий.
"Нет ни одного исследования, которое подтверждает связь между тяжестью наказания и его эффективностью. Я хочу подчеркнуть, ни одна страна в мире никогда не добивалась положительных результатов благодаря введению смертной казни", - заявляет Александр Гамбарян, адвокат.
Активнее всех против смертной казни возражают, как ни странно, спецслужбы. Они опасаются, что это даст террористам сильный стимул похищать израильтян, чтобы менять их на приговоренных к смерти соратников. Теперь слово - за Верховным Судом.
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