В правительстве обеспокоены "уравниловкой" в начислении пенсий - Гройсман [ Редактировать ]
Повысить пенсии украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой пообещал сегодня премьер.
В рамках рабочей поездки в Мариуполь, Владимир Гройсман, анонсировал, что правительство в следующем году наработает механизм повышения пенсий таким людям. Он отметил, что для многих граждан пенсии уже повышены. Правительство, по словам Гройсмана, хочет не "уравниловки", а справедливого подхода.
"Ми починаємо повертати повагу до людей, які працюють. Да, ми запровадили диференціацію, але ми говоримо про те, що перший показник справедливості - це де людина працювала, скільки заробляла і від цього ми ж відштовхнутись. Все інше буде штучно. Ми не можемо працювати в зрівнялівці.
Сьогодні ще залишається завданням для нас підвищити пенсії тим, хто мав великий стаж роботи, але невелику заробітну плату. Ми в 19-му році, цю проблему вирішимо", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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