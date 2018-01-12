В правительстве обеспокоены "уравниловкой" в начислении пенсий - Гройсман

Повысить пенсии украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой пообещал сегодня премьер.

В рамках рабочей поездки в Мариуполь, Владимир Гройсман, анонсировал, что правительство в следующем году наработает механизм повышения пенсий таким людям. Он отметил, что для многих граждан пенсии уже повышены. Правительство, по словам Гройсмана, хочет не "уравниловки", а справедливого подхода.

"Ми починаємо повертати повагу до людей, які працюють. Да, ми запровадили диференціацію, але ми говоримо про те, що перший показник справедливості - це де людина працювала, скільки заробляла і від цього ми ж відштовхнутись. Все інше буде штучно. Ми не можемо працювати в зрівнялівці.

Сьогодні ще залишається завданням для нас підвищити пенсії тим, хто мав великий стаж роботи, але невелику заробітну плату. Ми в 19-му році, цю проблему вирішимо", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.