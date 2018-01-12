Число больных корью в Украине продолжает расти. Только в Киеве за один день количество инфицированных увеличилось с 66 до 79 человек. Об этом сообщают в столичной лаборатории Минздрава. По информации медиков, 80 процентов заболевших не были привиты.

"Захворіло - 61 дитина, і 18 дорослих. В нас підвищена захворюваність. Ми активізувалися, всі служби міста Києва зараз активно працюєють якраз для того, щоб провести, тому що єдиним захистом на сьогоднішній день - це є проведення щеплення", - сообщила Наталья Гунченко, замдиректора ГУ "КГЛЦ Министерства здравоохранения Украины".

До 21 января продлили школьные каникулы в Ивано-Франковской области. Сейчас этот регион - лидер по заболеваемости корью. В течение следующей недели чиновники просят родителей вакцинировать детей. Тем временем, вспышку кори - зафиксировали в Закарпатье. В одном из сел заболели почти 80 человек. Устрашающими темпами растет уровень зараженных и во Львовской области. Подробнее - мои коллеги.

Село Середнее Ужгородского района. Здесь с подозрением на корь госпитализировали почти восемьдесят человек. Почти все - дети, жители микрорайона, где находится ромский табор. Под инфекционное отделение - отвели сразу два этажа местной больницы. Здесь строгий карантин, увидеть детей родные могут только через окна палат. Павел неделю назад привез сюда трехлетнюю дочь. А Лариса - двоих внуков - мальчикам два и шесть лет. У детей были схожие симптомы.

"- Горячки, горячки, а потом уже до 39, до сорока", говорит Лариса Чава.

"Простудилась, температура, рвота, та недобре їй було. Гарячка була, і все, і кашляла, привезли тут у палату - лікують нормально", - говорит Павел Чава.

За последние несколько дней ситуация в селе стабилизировалась, говорят медики. Новые заболевшие сегодня - не поступали.

"На сьогоднішній день залишаються 42 в лікарні, але заходи, які були нами вжиті, сприяли тому, шо надалі так не поширюється, усі пацієнти виписуються в стані виздоровлення, медикаментами ми були забезпечені", - говорит Антон Сливка, заместитель главного врача КЗ "Ужгородской районной больницы".

А вот в области, говорят, сложная эпидемическая ситуация. Корью заболели уже почти семьсот человек. В основном - непривитые дети.

"Це нещеплені, як і діти, так і дорослі, це основна із основних причин підвищеної захворюваності на кір. Із тих, що захворіли, 89 відсотків це діти, 11 - це дорослі, треба відмітити, що дорослі переносять це захворювання важче, ніж діти. У першу чергу, це які ускладнення - отити, ларинготрахеїти, і досить часто це запалення легень", - говорит Михаил Поляк, главный врач Областной инфекционной больницы.

А вот во Львовской области большинство заболевших корью - взрослые. Первую вспышку зафиксировали среди сотрудников одного предприятия, в десяти километрах от Львова. Как допустили распространение опасного вируса - на заводе говорить не хотят.

"- Тобто, ніхто не вийде?"

"- Напевно що ні".

Диагноз "корь" подтвердили у тридцати двух сотрудников завода. Сегодня на предприятие пришли с проверкой эпидемиологи.

"Проводиться медичний огляд перед початком роботи. Це захворювання починається подібно як і простудне, але в любому випадку, чи з простудним чи з кором такі працівники не допускаються на підприємство", - сообщил Олег Когут, заместитель директора ГУ " Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Всего за последние две недели корью во Львове заболели 67 человек. И количество растет с каждым днем. Треть пациентов уже получила осложнения в виде воспаления легких.

"Вірус передається повітряно краплинним шляхом на великі відстані - при розмові, при кашлі, при чханні, просто при диханні і людина виділяє цей вірус і може навіть захворіти людина, яка не знає ту людину, але живе в одному будинку, їхала в одному транспорті, в одній маршрутці, в одному поїзді", - говорит Наталья Тимко, главный внештатный эпидемиолог Львовской облгосадминистрации.

Врачи прогнозируют: количество заболевших корью в Украине будет расти. И в первую очередь, опасности подвержены школьники, которые в понедельник вернутся с каникул. А потому советуют безотлагательно сделать прививки.