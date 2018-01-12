На Австралию обрушился мощный тропический циклон "Джойс" [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На западную Австралию обрушился тропический циклон "Джойс", есть угроза наводнений, передает AccuWeather.
"Джойс" - циклон первой категории, что равнозначно тропическому шторму. Наибольшая вероятность наводнений - на северо-западе Австралии, где ожидалось до 150 мм осадков.
В некоторых районах за 24 часа уже выпало около 175 мм осадков.
Накануне в Австралии бушевали сильные лесные пожары.
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