На западную Австралию обрушился тропический циклон "Джойс", есть угроза наводнений, передает AccuWeather.

"Джойс" - циклон первой категории, что равнозначно тропическому шторму. Наибольшая вероятность наводнений - на северо-западе Австралии, где ожидалось до 150 мм осадков.

В некоторых районах за 24 часа уже выпало около 175 мм осадков.

Накануне в Австралии бушевали сильные лесные пожары.