В Киеве ожидается гололедица на дорогах [ Редактировать ]
В Киеве ночью и утром в субботу, 13 января, ожидается гололед, на дорогах и пешеходных зонах местами гололедица, сообщает пресс-служба администрации города.
По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.
Городские власти призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.
Ранее мы сообщали, какая погода будет в Украине в эти выходные.
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