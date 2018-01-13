Лучшие фильмы-комедии: что посмотреть на выходных [ Редактировать ]
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Зимой выходные всегда получаются особенными - хочется заворачиваться в одеяло, пить вкусный какао и смотреть легкие фильмы. Сегодня в нашей подборке комедии с ноткой романтики, для тех, кому хочется немножко помечтать и расслабиться.
Любовь с первого взгляда
Снежный шторм заставил девушку остаться дома у парня на целый день. Это стало хорошим поводом изучить друг друга как следует. Получилась отличная история со смешными диалогами и тысячей поводов для умиления.
Любовь по правилам и без
У Гарри случился сердечный приступ в доме Эрики (матери его молодой любовницы). Как и молодой врач, приехавший на помощь, Гарри влюбляется в Эрику и это только начало истории.
Этот неловкий момент
Двое близких друзей уезжают отпуск со своими дочками, где 18-летняя девушка влюбляется в 42-летнего мужчину, который оказался лучшим другом отца.
Дружба и никакого секса?
Уоллес и Шантри встретились на вечеринке и это была необъявленная любовь с первого взгляда. Все было бы замечательно, но только оказалось, что у Шантри уже есть молодой человек...
Ранее мы рассказывали о лучших фильмах 2017 года.
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