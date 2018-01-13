День Мелании: какая погода ждет украинцев 13 января [ Редактировать ]
Погода в Украине на день Мелании будет с хорошим морозами - ночью от -3 до -10 градусов мороза, днем - от -2 до -5 градусов мороза. Об этом в своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, северный антициклон будет блокировать своим высоким атмосферным давлением любые серьезные снега над Украиной.
Немного снежить, вероятно, будет в Крыму. Также заснежит в некоторых районах юга, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
В Киеве 13 января ночью ожидается до -6 градусов мороза, днем - до -4 градусов.
"Щедруйте, колядуйте, пускайте чужих детей в дом, даже если они не знают много слов, даже если их не научили, поколядуйте им сами, они это запомнят, пусть они знают, что этими вечерами наши дома открыты для всех", - пожелала синоптик украинцам.
Прогноз погоды на субботу, 13 января, в городах Украины:
- Ужгород - 0...+2
- Львов - 0...-2
- Ивано-Франковск - 0...-2
- Тернополь - -1...-3
- Черновцы - -1...-3
- Хмельницкий - -1...-3
- Луцк - -1...-3
- Ровно - -2...-4
- Житомир - -2...-4
- Винница - -1...-3
- Одесса - 0...-2
- Николаев - -1...-3
- Херсон - -1...-3
- Симферополь - 0...+2
- Кропивницкий - -2...-4
- Черкассы - -2...-4
- Чернигов - -2...-4
- Сумы - -2...-4
- Полтава - -2...-4
- Днепр - -2...-4
- Запорожье - -2...-4
- Донецк - -2...-4
- Луганск - -2...-4
- Харьков - -2...-4
- Киев - -2...-4
Читайте также, что нельзя делать в день Мелании 13 января.
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