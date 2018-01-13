Погода в Украине на день Мелании будет с хорошим морозами - ночью от -3 до -10 градусов мороза, днем - от -2 до -5 градусов мороза. Об этом в своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, северный антициклон будет блокировать своим высоким атмосферным давлением любые серьезные снега над Украиной.

Немного снежить, вероятно, будет в Крыму. Также заснежит в некоторых районах юга, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

В Киеве 13 января ночью ожидается до -6 градусов мороза, днем - до -4 градусов.

"Щедруйте, колядуйте, пускайте чужих детей в дом, даже если они не знают много слов, даже если их не научили, поколядуйте им сами, они это запомнят, пусть они знают, что этими вечерами наши дома открыты для всех", - пожелала синоптик украинцам.

Прогноз погоды на субботу, 13 января, в городах Украины:

Ужгород - 0...+2

Львов - 0...-2

Ивано-Франковск - 0...-2

Тернополь - -1...-3

Черновцы - -1...-3

Хмельницкий - -1...-3

Луцк - -1...-3

Ровно - -2...-4

Житомир - -2...-4

Винница - -1...-3

Одесса - 0...-2

Николаев - -1...-3

Херсон - -1...-3

Симферополь - 0...+2

Кропивницкий - -2...-4

Черкассы - -2...-4

Чернигов - -2...-4

Сумы - -2...-4

Полтава - -2...-4

Днепр - -2...-4

Запорожье - -2...-4

Донецк - -2...-4

Луганск - -2...-4

Харьков - -2...-4

Киев - -2...-4

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