Центральное разведывательное управление США с "высокой степенью достоверности" считает, что за атакой вируса на Украину стоят хакеры российского Минобороны, а именно внешней разведки - Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Об этом со ссылкой на секретные доклады сообщает The Washington Post.

В частности, указано, что американская разведка пришла к такому выводу в ноябре 2017 года. Возможная причастность России к кибератакам отражает "растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины "гибридной войны", сказал изданию бывший глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хенниган.

В свою очередь основатель Rendition Infosec - фирмы, занимающейся кибербезопасностью, Джейк Уильямс считал, что целью атаки было "нарушение работы украинской финансовой системы".

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