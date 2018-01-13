Кибератака в Украине: ЦРУ обвинило Россию [ Редактировать ]
Центральное разведывательное управление США с "высокой степенью достоверности" считает, что за атакой вируса на Украину стоят хакеры российского Минобороны, а именно внешней разведки - Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Об этом со ссылкой на секретные доклады сообщает The Washington Post.
В частности, указано, что американская разведка пришла к такому выводу в ноябре 2017 года. Возможная причастность России к кибератакам отражает "растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины "гибридной войны", сказал изданию бывший глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хенниган.
В свою очередь основатель Rendition Infosec - фирмы, занимающейся кибербезопасностью, Джейк Уильямс считал, что целью атаки было "нарушение работы украинской финансовой системы".
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