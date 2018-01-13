Победителя "Евровидения" выписали из больницы после пересадки сердца [ Редактировать ]
28-летний португальский певец Сальвадор Собрал выписан из лиссабонского госпиталя Santa Cruz, где ему месяц назад провели сложную операцию по пересадке сердца. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте исполнителя.
Близкие Сальвадора поблагодарили его поклонников за поддержку и проанонсировали, что вскоре появятся новости о его возвращении на сцену.
А пока триумфатор прошлогоднего "Евровидения" продолжает реабилитацию дома. Ему пока рекомендуют избегать любых нагрузок и большого скопления людей.
Последний концерт Собрала состоялся 8 сентября, его сердце не выдержало нагрузки и 20 сентября его госпитализировали, а 26 сентября он попал в реанимацию.
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