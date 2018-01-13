28-летний португальский певец Сальвадор Собрал выписан из лиссабонского госпиталя Santa Cruz, где ему месяц назад провели сложную операцию по пересадке сердца. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте исполнителя.

Близкие Сальвадора поблагодарили его поклонников за поддержку и проанонсировали, что вскоре появятся новости о его возвращении на сцену.

А пока триумфатор прошлогоднего "Евровидения" продолжает реабилитацию дома. Ему пока рекомендуют избегать любых нагрузок и большого скопления людей.

Последний концерт Собрала состоялся 8 сентября, его сердце не выдержало нагрузки и 20 сентября его госпитализировали, а 26 сентября он попал в реанимацию.