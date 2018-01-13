Жители Китая засняли взрыв "НЛО" (видео) [ Редактировать ]
В китайской провинции Гуанси в городском округе Байсэ на камеры местных жителей было запечатлено падение из космоса неизвестного объекта. Как только небесное тело столкнулось с землей, прозвучал мощный взрыв.
Позднее власти установили, что упавшим "НЛО" оказался ракетный ускоритель китайской ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей 12 января.
This is probably why the Chinese need to recover their rockets stages soon....and for reasons other than price:— Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) 12 января 2018 г.
(video of booster falling in planned drop zone from Chinese social media for today's Long March 3B launch, taken at Baise, Guangxi, China) pic.twitter.com/SLqaDeoPf7
Согласно официальной информации правительственного ресурса Синьхуа, с помощью ракеты на орбиту были доставлены два спутника "Бэйдоу-3", которые стали 26-м и 27-м в навигационной спутниковой системе "Бэйдоу".
Up close to the booster from the Long March 3B that landed near buildings in Guangxi province shortly after launch pic.twitter.com/I8QoTovy1I— Andrew Jones (@AJ_FI) 12 января 2018 г.
Прошлый успешный запуск "Чанчжэн-3B" состоялся 5 ноября 2017 года: на орбиту были также выведены спутники "Бэйдоу-3". До этого пуск 18 июня 2017 года окончился частичной неудачей: тогда китайский спутник связи "Чжунсин-9А" сам, при помощи своих двигателей, вышел на заданную орбиту.
Напомним, что в небе над Львовом засняли НЛО.
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