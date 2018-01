В китайской провинции Гуанси в городском округе Байсэ на камеры местных жителей было запечатлено падение из космоса неизвестного объекта. Как только небесное тело столкнулось с землей, прозвучал мощный взрыв.

Позднее власти установили, что упавшим "НЛО" оказался ракетный ускоритель китайской ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей 12 января.

This is probably why the Chinese need to recover their rockets stages soon....and for reasons other than price:



(video of booster falling in planned drop zone from Chinese social media for today's Long March 3B launch, taken at Baise, Guangxi, China) pic.twitter.com/SLqaDeoPf7