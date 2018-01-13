Бургеры вызывают смертельные заболевания - ученые [ Редактировать ]
Употребление фастфуда и другой жирной пищи в огромных количествах может необратимо изменить работу иммунной системы: перевести ее в режим постоянного чрезвычайного положения. Кроме того, у любителей гамбургеров, пицц и картошки фри (а также других быстрых вредных перекусов) могут развиться аллергии, диабет и аутоиммунные заболевания. Об этом сообщает Cell со ссылкой на экспертов.
"Подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", - заявила специалист Боннского университета Анетта Крист.
Ранее ученые установили, что злоупотребление жирной пищей грозит развитием болезни Альцгеймера. Согласно результатам одного из исследований, фастфуд заставляет людей "забыть", что они не так давно ели. Кроме того, частое употребление фастфуда чревато резким изменением численности и видового своеобразия клеток.
Вредная еда, как предполагается, может поменять видовую структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, из которых формируются иммунные тельца. Как пояснили специалисты, это значит, что даже если человек перестанет употреблять фастфуд, то испорченный иммунитет, вероятно, не исправится.
Ученые установили, что ключевую роль в "перепрограммировании" организма играет ген NLRP3. Однако как именно "узнается" переход на фастфуд - пока не известно.
Напомним, ранее сообщалось, что фастфуд предотвращает рак кожи.
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