В Астане мыши, пытаясь спрятаться от холода, залезли в банкомат и сгрызли триста долларов, а после испражнились на остатки денежных купюр. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

На кадрах ролика запечатлен момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и куча погрызенных и испачканных фекалиями банкнот национальной валюты страны - тенге.

Местные СМИ сообщают, что в банке факт инцидента с прожорливыми мышами подтвердили, рассказав, что животных обнаружили во время инкассации.

Напомним, что в Техасе мужчина на два часа застрял в банкомате.