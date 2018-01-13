Мыши пробрались в банкомат и сгрызли все деньги (видео) [ Редактировать ]
В Астане мыши, пытаясь спрятаться от холода, залезли в банкомат и сгрызли триста долларов, а после испражнились на остатки денежных купюр. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.
На кадрах ролика запечатлен момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и куча погрызенных и испачканных фекалиями банкнот национальной валюты страны - тенге.
Местные СМИ сообщают, что в банке факт инцидента с прожорливыми мышами подтвердили, рассказав, что животных обнаружили во время инкассации.
Напомним, что в Техасе мужчина на два часа застрял в банкомате.
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