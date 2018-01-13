В Мелитопольском районе Запорожской области мужчина бросил гранату в салон машины своей бывшей жены, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения. Инцидент произошел в пятницу, 12 января, около 22:00, сообщает "Интерфакс-Украина".

Полиция получила сообщение о том, что горит автомобиль в одном из сел Мелитопольского района.

Правоохранители, которые вместе со спасателями и взрывотехниками прибыли на место происшествия, выяснили, что пожар произошел в результате взрыва боевой гранаты в салоне автомобиля, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница.

По данным следствия, гранату в автомобиль бросил ее бывший муж, 1972 года рождения.

Как установила полиция, бывшие супруги выясняли отношения в салоне автомобиля, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сиденье гранату.

Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы: ее госпитализировали с рваными ранами тела и венозным кровотечением. Ее состояние стабильно тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан полицией. По словам полицейских, он прятался в заброшенном доме.

Напомним, что под Одессой кафе обстреляли из гранатомета.