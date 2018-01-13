В Одессе суд отказался выпустить из-под стражи Петроса Саркисяна. Судья согласился с доводами прокуратуры о том, что мужчина может влиять на следствие и уничтожать улики.

Напомню, Саркисян - бывший директор лагеря "Виктория", где осенью прошлого года произошел трагический пожар. Саркисяна подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего в огне погибли три девочки - участницы танцевального ансамбля.

Сам он заявляет о своей невиновности. Утверждает: всю ответственность за произошедшее несут чиновники одесской мэрии: в частности, управление капитального строительства и департамент образования.

К слову, никому из сотрудников этих ведомств подозрение объявлено так и не было, хотя расследование в их отношении продолжается. Саркисян, узнав о том, что проведет в СИЗО еще минимум 2 месяца, объявил голодовку.