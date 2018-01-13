Спасение из огня.

В селе Песчаном, Черкасской области, соседи вытащили из пылающего дома 11-летнего мальчика. Подросток не мог самостоятельно покинуть горящее здание, но помощь подоспела вовремя. Больше расскажет Станислав Кухарчук.

"- Це ми з ним їздили у Корсунь. Музей там. Літом їздили".

Лариса Николаевна с умилением показывает фото своего единственного внука Назара. С родителями он живет за две сотни километров от Песчаного - в Тальном. А на летних и зимних каникулах - обязательно гостит у бабушки с прабабушкой. Но 9 января они едва не потеряли внука. В то злополучное утро Назар и мама Ларисы Николаевны были в доме одни. Когда начался пожар, прабабушка успела выскочить во двор. Мальчику путь преградило пламя.

"Він спав ось тут, в оцій кімнаті на ліжку, а тут занавєскі, тюль висіла, вікна закриті тут. Не сильно він чув, що може там десь гупає, стукає. Він був вже весь в диму, а вікно відкрити не міг, ну видно злякався, більше всього", - рассказывает Лариса Кривенко, бабушка Назара.

Возгорание произошло в коридоре. Огонь очень быстро добрался к комнате, где спал ребенок. На потолке детской спальни - следы от пламени и дыма. Стихия не оставила Назару ни единого шанса самостоятельно спастись - из пылающего дома мальчика вытащили проезжавшие мимо односельчане.

"- Віталь, монтіровка в тебе".

Вот так односельчане сейчас помогают семье Кривенко после пожара восстановить сгоревшее жилье. Виталий - один из тех, кто первым бросился тушить пожар и спасать ребенка.

"Я вже підбіг, коли його один з наших односельчан витяг через вікно. Малий більше переживав не за себе, а за планшет, який остався там. Не піддавалося зразу, але вибили, витягли малого, а потом уже намагалися чимось загасити", - рассказывает Виталий, житель села Песчаное.

Назара в тот же день забрали домой родители, он отделался лишь легким испугом.

"Герої рятувальники - це Владислав Палій, та Олександр Ісаєнко. В нас проходить акція "Герой-Рятувальник" року щорічно. Ці герої, вони будуть відмічені в тому числі і співробітниками ДСНС", - сообщил Виталий Шульга, начальник сектора связей с общественностью ГСЧС в Черкасской области.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь уничтожил имущества не на одну тысячу гривен. Лариса Николаевна надеется, в ближайшее время - все восстановят, главное, что внук и мама - живы и невредимы.