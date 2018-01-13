Война на Донбассе: волонтеры принесли на передовую домашний уют [ Редактировать ]
Боевики впервые за новогодние праздники применили артиллерию. По сообщению штаба АТО, горячее всего - на Донецком направлении. В Приазовье украинские позиции противники обстреливали из гранатометов и 120-мм минометов. На подступах к Водяному били из артиллерийских систем калибра 122-мм. Но... праздничные колядки и щедривки не отменить. По линии фронта действуют несколько групп волонтеров, которые дают возможность нашим солдатам хотя бы на время почувствовать атмосферу дома. На передовой, под Попасной в Луганской области, рождественские песни слушал и наш корреспондент Геннадий Вивденко.
"- Пане господарю, радуйся! Радуйся земле, син Божий народився!"
26 студентов из Львова приехали на передовую - поздравить бойцов - как положено по всем канонам рождественского вертепа. Причем, - с вкраплениями в давний сценарий - новых украинских реалий. Особенно важных для украинских солдат сегодня.
"Те добро яке залишається в тилу воно би не могло існувати якщо б не вони. Вони є перше добро, а ми за ними, і разом - це велике добро", - убежден Юрий Мурын, руководитель студенческой организации "Украина - единая".
Студентка и боец узнали, что они из одного района в Прикарпатье.
"Ми не знаємо один одного, але всі військові, які служать на Сході - є рідними і близькими", - говорит Оксана, студентка.
"Для мене - всі українці є близькими і рідними. Ми дуже раді. Це додає святковості и теплості в душі. За нас пам'ятають", - говорит Николай, военнослужащий ВСУ.
Для студентов из Львова - это второй вертеп за день. Уже успели побывать под вражеским огнем. Позади: Мариуполь, Марьинка, Авдеевка... Сейчас - под фронтовой Попасной. Перед вертепом капеллан говорит о самом наболевшем для воинов - многие в тылу уже забыли, что на Востоке Родины - война.
"Люди, які живуть за вашими спинами, де немає війни - вони часто не можуть вас зрозуміти коли ви приїжджаєте додому. Це для вас дуже добра оцінка - вони сплять спокійно, вони не сплять в багнюці під розривами снарядів, бомб. Христос рождається! Славимо його!", - говорит Отец Владимир, военный капеллан.
По сценарию: двое ангелов - против трех чертенят. Так выглядит, на взгляд группы, украинское общество - силы зла радуются коррупции, низким зарплатам и никудышным соцобеспечением людей. На этом фоне - актер-солдат уходит на фронт.
"- Прощавайте люба мама. Прощавай моя кохана. Іду вранці рано-рано за Вітчизну воювати!"
Суровые лица пехотинцев - недавно потерявших тут своих побратимов - добреют. В заброшенном, пробитом вражескими бомбами ангаре под Попасной - минусовая температура. Солдаты, свободные от службы, снимают все представление на мобилки - а в нем - добро в итоге побеждает.
"- Я ще повернусь!"
"- Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати. Господаря викликати. Подивися на кошару - там ягнички народились. В тебе товар весь хороший. Будеш мати й мірку грошей!""
"- Є часи йти в солдати щоб за правду воювати. Є часи у рідній хаті мир і спокій будувати".
"- Христос народився! Христос народився, славимо Христа!"
"Ми захищали і будемо захищати ваш сон, мирне небо над головою і землю!", - заявил Михаил, военнослужащий ВСУ.
Через несколько минут ребята соберутся, сядут в автобус. Их ждут бойцы на еще нескольких участках фронта в северном направлении. Вертепное действо тут будут показывать до 15 января.
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