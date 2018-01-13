Среди погибших в результате аварии автобуса в Чехии наших сограждан нет. Об этом заявили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, авария произошла накануне днем, на трассе возле города Горомержице, к северо-западу от Праги. Автобус с пассажирами, среди которых было много иностранцев, столкнулся с легковым автомобилей и затем врезался в дерево. Погибли 4 человека. Еще 48 - пострадали. Причины аварии устанавливают.