В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ, сообщает ВВС.
Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.
Ранее мы сообщали о серии взрывов в Сирии, которые привели к гибели десятков людей.
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