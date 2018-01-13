В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ, сообщает ВВС.

Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.

Ранее мы сообщали о серии взрывов в Сирии, которые привели к гибели десятков людей.