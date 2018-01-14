Жители Гавайских островов (США) получили сообщения с предупреждением о баллистической ракете.

"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", - говорилось в сообщении.

Позже власти США информировали, что предупреждение - ложная тревога.

"Ракетной угрозы для Гавайев нет", - подтвердили в местной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Белом доме сообщили, что президента США Дональда Трампа проинформировали о ложной ракетной тревоге на Гавайях. Также в США начали расследование этого факта.

Ранее мы рассказывали о масштабной панике в Японии, которую вызвало ложное сообщение о землетрясении.