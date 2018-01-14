Жителей Гавайев предупредили о ракетной угрозе [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Жители Гавайских островов (США) получили сообщения с предупреждением о баллистической ракете.
"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", - говорилось в сообщении.
Позже власти США информировали, что предупреждение - ложная тревога.
"Ракетной угрозы для Гавайев нет", - подтвердили в местной службе по чрезвычайным ситуациям.
В Белом доме сообщили, что президента США Дональда Трампа проинформировали о ложной ракетной тревоге на Гавайях. Также в США начали расследование этого факта.
Ранее мы рассказывали о масштабной панике в Японии, которую вызвало ложное сообщение о землетрясении.
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