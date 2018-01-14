В Албании при покушении на бизнесмена пострадали шесть человек [ Редактировать ]
Фото: pexels.com
В городе Шкодер (Албания) прогремел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек, передает RTCG.
Двое пострадавших получили тяжелые ранения.
Правоохранители утверждают, что целью нападения был албанский бизнесмен Люйзим Кула. Взрывчатка находилась в автомобиле.
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