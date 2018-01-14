В Ливии освободили взятого в заложники украинца [ Редактировать ]
В Ливии из заложников был освобожден украинский врач, который работал по контракту в городе Себга, передает пресс-служба МИД Украины.
Украинец ранее был похищен одним из вооруженных формирований, которые действуют на территории страны.
В МИД рассказали, что освобождение украинца стало возможным благодаря договоренностям между дипломатами и руководителями местных племен.
Министерство также в очередной раз призвало украинцев покинуть территорию Ливии.
Накануне СБУ задержала боевика, который пытал украинских заложников.
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