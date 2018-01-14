В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В столице Польши Варшаве около 2000 человек (в основном, женщин) вышли на протесты против ужесточения закона об аборте, передает DW.
Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".
Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт.
Ранее мы сообщали о протестах против запрета на торговлю в Замбии.
по теме
Как похудеть: 5 способов тратить калории без тренировок
Ученые подтвердили, что увеличить энергозатраты организма можно и без физических упражнений.
Как секс влияет на здоровье человека: выводы экспертов
Ученые утверждают, что недостаток секса в жизни человека пагубно отображается на состоянии его здоровья, причем не только на моральном, но и на физическом.
Психические расстройства украинцев: самые распространенные болезни
Правоохранители Одесской области разоблачили незаконный бизнес по предоставлению женщинами интимных услуг.
Благотворительный фонд "Возрождение" помогает реабилитироваться детям с ДЦП
Уже более 10 лет этому интернату помогает благотворительный фонд "Возрождение". Тренажеры, развитие, занятия с тренерами, полноценное питание и отдых, однако прежде всего - забота, главное что нужно таким детям.
Последняя мечта: больной раком ребенок дождался рождения сестры и умер
В британском Бристоле смертельно больной раком Бэйли Купер пообещал, что доживет до рождения своей сестренки.