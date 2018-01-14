В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах Источник: EPA / UPG

В столице Польши Варшаве около 2000 человек (в основном, женщин) вышли на протесты против ужесточения закона об аборте, передает DW.

Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт.

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