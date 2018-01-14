В Донецкой области поддерживаемые Россией боевики обстреляли опорный пункт украинских пограничников зенитными установками и гранатометами. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера около 19:00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н. п. Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.

"Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали", - доложили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают нарушать режим тишины.