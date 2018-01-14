Женщина узнала о беременности за час до родов [ Редактировать ]
В Великобритании 35-летняя Лиза Лиатард узнала, что скоро станет мамой, когда ее привезли в больницу со схватками. Женщина была шокирована, ведь она никак не ожидала этого и не знала, что беременна.
Лиза и ее 45-летний муж Ник никогда не хотели иметь детей. Но однажды вечером женщина вернулась домой с жуткими болями в животе. После нескольких часов мучений она вызвала скорую помощь.
После УЗИ в больнице доктора сообщили пациентке, что у нее начинаются роды.
Лиза, работавшая менеджером, только и успела сообщить своему боссу, что она не сможет появиться на рабочем месте...
"Это было просто как в кино, я заикалась и не знала, как объяснить боссу, что рожаю... Я была так загружена в последние месяцы: переезд, ремонт, работа... Видимо, и упустила тот момент, как забеременела", - рассказала Лиза Лиатард.
В местной больнице Лизу предупредили, что в их отделении нет всех предметов и техники, необходимых для принятия срочных мер по спасению ребенка, однако выбора у женщины не было. Роды прошли быстро и успешно - мальчик появился на свет через 45 минут после того, как Лизу привезли в клинику. Малыша назвали Тоби.
"Они забрали его у меня лишь на 30 секунд и сразу вернули обратно, он был абсолютно здоров и, судя по весу, был рожден точно в срок - по часикам!", - говорит Лиза.
С того самого дня Лиза стала регулярно делать тесты на беременность. В 2015-м она забеременела другим мальчиком, но в этот раз о положении она узнала на восемь месяцев раньше.
Сейчас Лизе 38, и она не понимает, как они с мужем планировали провести жизнь без детей.
"Мы никогда не думали, что дети - это такое счастье. Теперь мы большая и дружная семья...", - поделилась Лиза Лиатард.
Напомним, ранее мы писали, что девушка во время родов сдала экзамены в университете.
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