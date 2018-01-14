Президент Франции написал эротический роман - СМИ [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман, посвященный началу отношений со своим 40-летним педагогом, будущей первой леди Брижит Тронье. Об этом пишет журнал Closer в преддверии выхода в продажу биографии супруги главы государства.
В книге, как утверждает издание, приводятся слова соседки Макрона, которая в 1993 году зарабатывала наборами текстов.
"Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время", - говорится в биографии.
Отметим, что Макрон познакомился с будущей женой Брижит Тронье, когда учился в школе - она вела у него французский. Пара официально оформила отношения в 2007 году. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон подписал три новых закона относительно налоговой реформы в стране.
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